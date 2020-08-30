Hindistan, Brezilya ve Meksika'da koronavirüs bilançosu artıyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 948 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 63 bin 498'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 78 bin 761 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 542 bin 733'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 713 bin 933 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 758 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 120 bin 262’ye, vaka sayısı da 41 bin 350 artarak 3 milyon 846 bin 153’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 801 bin 422 vaka ve 29 bin 944 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 6 bin 812 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 673 artarak 63 bin 819'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 974 artışla 591 bin 712’ye çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 409 bin 127 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA