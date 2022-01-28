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Honduras'ta hapishanede çıkan kavgada 4 mahkum öldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Latin Amerika 28.01.2022, 07:34 28.01.2022, 08:03
Honduras'ta hapishanede çıkan kavgada 4 mahkum öldü

Ulusal Hapishane Enstitüsü (INP), ülkenin Atlantida kentindeki El Porvenir Hapishanesi'nde bir grup mahkum arasında kavga çıktığını bildirdi.

Kavgada 4 mahkum hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok boyutlu soruşturma başlatıldı.

Hapishanede durum kontrol altına alınırken güvenlik önlemleri de arttırıldı.

Aynı hapishanede Nisan 2003'te mahkumların isyanında 68 kişi ölmüştü.

- Yangın faciası

Honduras'ta, Eylül 2012'de ülkenin merkezindeki Comayagua hapishanesinde mahkumlar tarafından çıkartıldığı belirtilen yangında ise 362 kişi yaşamını yitirmişti.

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#honduras
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