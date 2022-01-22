Honduras Ulusal Meclisi'nde kavga
Honduras Ulusal Meclisi'nde, yeni bölge idare kurulu üyeleri seçiminde gerginlik yaşandı. Yeni üyelerin yemin töreninde bazı milletvekilleri ellerindekini meclis kürsüsüne fırlattı, bazı milletvekilleri kürsüye çıktı.
Latin Amerika 22.01.2022, 10:13 22.01.2022, 10:18
Honduras Ulusal Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Meclis'teki yeni bölge idare kurulu seçimi gergin bir ortamda gerçekleşti.
Seçimin ardından yemin etmek için kürsüye gelen 3 milletvekili diğerlerinin tepkisiyle karşılaştı.
Vekiller kürsüye tırmandı
Kürsüye fırlatılanlardan korunmak için şeffaf siperlerin arkasına saklanan yeni kurul üyeleri, diğer vekillerin öfkesinden kurtulamadı.
Bazı vekiller kürsüye tırmandı, kurul üyelerine yumruklarla saldırdı.
Kürsüdeki gerginlik diğer milletvekillerinin araya girmesiyle son buldu
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