İhanetin karşılığı 20 bin dolarmış

Padrino'nun Venezüella hükümeti internet sitesinden yayınlanan açıklamasında, "Yüzden fazla muhafız saydık. Aslında 20 bin dolar alma umuduyla sınırı geçenlerin sayısı o kadar da fazla değil" ifadeleri yer aldı.

Padrino, verilen bu sözlerin gerçek olmadığını ve ihanetçilerin ülkenin silahlı kuvvetlerinin savaş kabiliyetine etki etmeyeceklerini belirterek, "Diğer tarafa geçenler kandırılmış genç insanlardır ve bu bizim için bir felaket değil. Bizler için onlar hiçbir zaman asker olmadı. Asker, asla paralı asker olamaz. Asker şeref kanununa bağlı kalır" dedi.

Daha önce, Kolombiya Göçmenlik Bürosu Başkanı Christian Kruger Sarmiento, Venezüella ordusundan ayrılan asker sayısının 320 olduğunu, Venezüella Analitica portalı da bu sayının 567'ye ulaştığını belirtmişti. Venezüella'nın BM temsilcisi Samuel Monkada bu rakamları absürd olarak nitelendirdi.

Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, Ocak ayının sonunda kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

Kaynak: Ajanslar