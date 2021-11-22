İkinci tur 19 Aralık'ta

Güney Amerika ülkesi Şili'de dün düzenlenen seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 barajına ulaşamaması nedeniyle 19 Aralık'ta ikinci tur yapılacak.

Şili Seçim Servisi (Servel) verilerine göre, tamamı açılan sandıklarda Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı 55 yaşındaki Jose Antonio Kast yüzde 27,91 ile ilk sırayı ve "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü 35 yaşındaki Gabriel Boric yüzde 25,83 ile ikinci sırayı aldı.

Kayıtlı 15 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Şili'de genel seçimlerde 7 milyon 115 bin 590 oy kullanıldı ve seçimlere katılım oranı yüzde 47 oldu.

Seçimlerin sürprizi, yüzde 12,80 oy alan Halkın Partisi adayı Franco Parisi oldu. ABD'de yaşayan ve seçim kampanyasını sosyal medya ile basın üzerinden yürüten Parisi, Şili'ye ayak basmadan seçimleri 3. olarak bitirdi.

İlk iki sırayı alan adayların yarışacağı 19 Aralık'taki ikinci turda yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'yi 2022-2026 yıllarında yönetecek devlet başkanı ve yardımcısı seçilecek.

Kutuplaşmış bir seçim için gün sayan Şili'de halk, seçim öncesi diktatör Augusto Pinochet dönemini savunan sözleriyle gündem olan sağcı aday Kast ile eski öğrenci lideri sol görüşlü Şili tarihinin en genç adayı Boric arasında seçim yapacak.

Mesleği avukatlık olan Kast, seçilmesi durumunda kamu harcamalarını azaltmak, vergi indirimine gitmek ve bazı bakanlıkları kaldırmak gibi vaadlerde bulunuyor.

Ülkede 2019'a damga vuran şiddetli protestoların ardından genç nesil arasında sola ilginin artmasıyla daha çok tanınan Boric ise servet vergisi uygulamayı, orta vadede vergi yükünü artırmayı ve haftalık çalışma saatini düşürmeyi vadediyor.