İşkenceci yarbay dolapta saklanırken yakalandı

Emekli Yarbay Carlos Ignacio "Calele" Cialceta, bu öğleden sonra, Salta şehrinde, militan Peronist'in kaçırılması, işkence edilmesi ve öldürülmesiyle ilgili olarak soruşturulduğu bir davada, Federal Yargıç Mariela Giménez'in emriyle tutuklandı.

Haberlere göre Cialceta, Salta şehir merkezinde General Güemes Caddesi'ndeki bir evde oturuyordu.

Emekli asker, Federal Temyiz Mahkemesi'nin davayı bozmasının ardından savcının 29 Mart'ta yaptığı talep üzerine çıkartılan tutuklama emri nedeniyle kaçıyordu.

O sırada yargıç, Cialceta'nın nerede olduğunun belirlenmesi için tedbir kararı da verdi.

Cialceta, güvenlik güçleri evi aramaya geldiğinde dolapta saklanırken bulundu.

Arjantin'de 1976 yılında düzenlenen darbe sonrası işlenen pek çok işkence suçuna ilişkin yargı süreci hâlâ devam ediyor.

Kaynak: Milliyet