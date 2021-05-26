İsrail'in saldırıları Venezuela'da protesto edildi

Venezuela'da yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki ve Filistin halkına destek olmak için gösteri yaptı.

Başkent Karakas'ın merkezinde toplanan kalabalık, dev Filistin ve Venezuela bayrakları açarak sloganlar eşliğinde İsrail'in Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteriye katılanlar "Filistin'e özgürlük, “Yaşasın Filistin" ve “İnsanlık düşmanı İsrail" yazılı pankartlar açtı.

Filistin’in Karakas Büyükelçisi Fadi Alzaben, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkını haritadan silmek istediğini belirterek, "Uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarını cezasız bırakma kültürüne son vermelidir. Yeter artık, saldırılar dursun." dedi.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinden (PSUV) bir grup milletvekilinin de eşlik ettiği gösteride konuşan milletvekili Asia Villegas, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme haklarına uluslararası toplumun saygı göstermesi gerektiğine işaret eden Villegas, "Kayıtsızlık suç ortaklığıdır, siyasi konumu ne olursa olsun tüm insanları daha fazla sosyal duyarlılık göstermeye çağırıyoruz. Bunun bir işgal olduğunu anlıyoruz; bu bir soykırımdır." dedi.

AA