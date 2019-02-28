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Kamyonda yardım diye barikat malzemesi sokulmaya çalışılmış

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, 23 Şubat’ta Kolombiya’dan Venezuela'ya girmeye çalışırken yakılan bir kamyonda, barikatları oluşturmakta kullanılan araçlar tespit edildiğini açıkladı.

Kamyonda yardım diye barikat malzemesi sokulmaya çalışılmış

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, kamyonun Kolombiya tarafından atılan Molotof kokteyliyle ateşe verildiğini belirterek, "Kamyon incelendi. İçinde gıda ve ilaçlar dışında, barikatlarda kullanılan araçlar: Tel, çit, çivi çıktı. Radikal muhalefet bunları kullanmaya alışık" ifadelerini kullandı.

Sınırda, protestoculara karşı asla ölümcül silaha başvurulmadığını kaydeden Venezuelalı bakan, sadece göz yaşartıcı gazın kullanıldığını vurgulayarak, "Saldırganlığın kaynağı Kolombiya tarafı" dedi.

Daha önce Kolombiya'dan Venezuela'ya girmeye çalışan ‘insani yardım konvoyundan' bir kamyonun yakıldığı bildirilmişti.

Kaynak: Haber7

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