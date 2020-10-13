Kanserli çocuklar için yeni zorluk: Hırsızlar ilaçlarını çalıyor

Meksika, kanserli çocuklar için ilaç kıtlığından uzun süredir rahatsız. Şimdi sorun, geçen hafta büyük miktarda uyuşturucuyla kaçan hırsızlar tarafından daha da kötüleştirildi.

Sağlık sektörü düzenleyicisi Cofepris Cumartesi günü yaptığı açıklamada, geçen Çarşamba Mexico City'deki Novag Infancia şirketinden bir soygun hakkında bilgi aldığını duyurdu.

Şirketin tesislerinden kemoterapi ilaçları olan raunorubisin, florourasil ve siklofosfamidin de dahil olduğu toplam 37.956 doz ilaç çalındı. İlaçlar Arjantinli ilaç şirketi Laboratorio Kemex tarafından yapıldı ve Novag tarafından halk sağlığı sektörüne dağıtılacaktı.

Cofepris'in sağlık alarmında kamuoyuna açıklamasından bir gün önce Ulusal Saray'da federal yetkililerle yapılan bir toplantıda bir grup kanserli çocukların ebeveynlerine hırsızlık söylendi.

Toplantıya katılan bir baba olan Israel Rivas, El Universal gazetesine verdiği demeçte, ebeveynlerin soyguna ilişkin bazı şüpheleri olduğunu çünkü kendilerine suçla ilgili bir soruşturmayla ilgili herhangi bir belge değil, yalnızca Cofepris'in sağlık uyarısı gösterildiğini söyledi.

Ancak hırsızlık “çok ciddi çünkü bunlar binlerce çocuğun ihtiyaç duyduğu ilaçlar” dedi. "Bu bizi çok kızdırıyor ... çünkü çocuklarımızın hayatları tehlikede."

Cofepris sağlık uyarısında, kanser ilaçlarının sadece reçeteyle alınabileceğini ve sağlık profesyonellerinin gözetimi altında uygulanması gerektiğini kaydetti.

Düzenleyici ayrıca, aralarında oksaliplatin, dakarbazin, mitomisin ve etoposit bulunan çalınan ilaçların da halk sağlığı tesislerinin “özel kullanımı” için olduğunu söyledi.

Cofepris, halk sağlığı sektörüne yönelik ilaçları satın almamaları konusunda uyardı ve bunların sosyal medya platformlarında ve diğer web sitelerinde satışa sunulabileceğini öne sürdü. Vatandaşları, çalınan olarak listelenenler arasında kanser ilacı satan herkesi ihbar etmeye çağırdı.

Hırsızlık ve devam eden kanser ilacı kıtlığı ışığında, bir grup ebeveyn, çocuklarına ilaç tedarikini sağlamak için yapacakları yasal işlemi duyurmak için Salı günü Mexico City'de bir basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Ayrıca, federal yetkililerle olan görüşmeleriyle ilgili güncel bilgiler vereceklerini söylediler.

Önemli bir sağlık hizmeti sağlayıcısı olan Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü, Eylül ayı başlarında , çocuk kanser hastalarının ebeveynleriyle haftalık olarak görüşerek onları hayat kurtaran ilaçlar sağlama çabaları hakkında bilgilendirmek ve endişelerini tartışmak için görüşmeyi kabul ettiğini söyledi.

Kanserli çocukların ebeveynleri, geçen yıldan bu yana birçok kez ilaç kıtlığını protesto ettiler , özellikle de genç hastaların kemoterapi ilaçlarının eksikliği nedeniyle tedavilerinin ertelendiği Mexico City'de.

Genç kanser hastaları, ilaca erişememeleri nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinde de hayatını kaybetti. Nuevo León'da, uyuşturucu kıtlığı nedeniyle tedavileri ertelendikten sonra geçen ay yalnızca beş gün içinde altı çocuk öldü .

Oaxaca'da çocuklar ve ebeveynler ilaç kıtlığını protesto ederek "Bize yardım et AMLO," yazılı dövizler taşıdı.

Kaynak: El Universal (sp)