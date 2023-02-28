Kayıp Arjantinliyi köpekbalığı yemiş

Yerel medyaya açıklamalarda bulunan polis yetkilisi Daniela Millatruz, Barria'nın kimliğinin, ailesi tarafından kolundaki kırmızı ve yeşil gül dövmesinden tespit edildiğini söyledi.

Balıkçıların, Arjantin'in Chubut eyaletinde yakaladıkları köpekbalığını temizlerken insan kalıntılarını bulduklarını aktaran Millatruz, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Millatruz, Barria'nın kullandığı ATV’nn kayalara çarparak parçalanmış olarak sahilde bulunduğunu aktardı. Polis Barria'nın kaza yaptıktan sonra denize düşmüş ve dalgalar tarafından açıklara sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor

Comodoro Rivadavia polis şefi Cristian Ansaldo da açıklamasında, Barria'nın resmi olarak kimliğinin doğrulanması için DNA testi yapılacağını ifade etti. Ansaldo, Barria'nın kalıntılarının bulunduğu köpekbalığının uzunluğunun 1,5 metre civarında olduğunu aktardı.

Diego Barria'nın eşi Virginia Brugger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin kalıntılarının bulunduğunu doğrulayarak, "Kalbim de seninle birlikte gitti. Sonsuza dek seni seveceğim" ifadesini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe