Kayıp medeniyetlerin izi su altında sergilenecek

Aymara medeniyetinin torunları oldukları düşünülen Bolivyalılar, ülkenin Peru sınırındaki Titica gölünde bulunan ve su altında kalmış eski medeniyetlere ait kalıntıları turizme kazandırmak istiyor. Yörede yapılan çalışmalarla 2020 yılında açılması düşünülen su altı müzesi şimdiden ilgi çekmeye başladı.

İnkaların da bir dönem yaşadıkları Bolivya’da su altı kalıntıları yaklaşık 10 sene önce keşfedilmişti.

Yerel halkın yönlendirmesiyle Belçika’dan bölgeye gelen uzmanlar su altında 24 sit alanı buldu.

Ayrıca projeye Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu UNESCO’nun yanı sıra Belçika hükümeti de destek veriyor.

Belçikalı ve Bolivyalı uzmanlardan oluşan bir ekibin ve uzman arkeolojik dalgıçların 10 binden fazla tarihi parça buldukları belirtiliyor.

Titica Gölü çevresinde Aymaralar, İnkalar ve Tiwanaku gibi medeniyetlerin yaşadıkları biliniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 13:08