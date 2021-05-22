Kolombiya, Copa America ev sahipliğini kaybetti

CONMEBOL ve Kolombiya arasında süren görüşmeler sonuç vermedi. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kolombiya, bu hakkını kaybetmek zorunda kaldı.

CONMEBOL Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın artık 2021 Copa America için ortak ev sahipliği yapmayacağını duyurdu

Haziran ayında düzenlenecek turnuvaya Arjantin ve Kolombiya ev sahipliği yapacaktı. Kolombiya, dört şehriyle beraber final dahil 14 maçta kapılarını açacaktı.

Fakat ülke hükümetine karşı devam eden protestolar CONMEBOL'ü müdahale etmeye zorladı.

Kolombiyalı yetkililerin turnuvayı Kasım ayına kadar erteleme yönündeki son girişimi ise sonuçsuz kaldı.

CONMEBOL kararı nasıl açıkladı?

CONMEBOL yönetimi kararı resmi web sitesinden duyurdu. Yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kolombiya hükümetinin Copa America'yı Kasım ayı için yeniden planlama talebini değerlendirdik."

"Uluslararası rekabet takvimi ve turnuva lojistiği ile ilgili nedenlerden dolayı, 2021 Copa America'yı Kasım ayına taşımak imkansız olacaktı."

"CONMEBOL, Kolombiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ivan Duque ve işbirlikçilerinin yanı sıra Kolombiya Futbol Federasyonu başkanı Ramon Jesurun ve ekibinin gösterdiği coşku ve bağlılık için minnettardır. Kolombiya ve Güney Amerika futbolunun büyümesi için birlikte yeni projeler ortaya çıkacaktır."

Kolombiya'da neler oluyor?

Kolombiya'da protestolar, Başkan Ivan Duque tarafından açıklanan vergi ve sağlık reformları nedeniyle Nisan ayı sonunda başladı.

Copa America'ya evsahipliği yapacak olan üç şehir; başkent Bogota, Medellin ve Cali en ateşli gösterilere sahne oldu. Protestolar üç hafta boyunca neredeyse hiç ara vermeden devam etti.

İnsan hakları grupları, protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 40'tan fazla kişinin öldüğünü iddia ediyor.

CONMEBOL, Copa Libertadores ve Sudamericana'da oynanan bazı maçları güvenlik endişeleri nedeniyle ülke dışına taşımıştı.

Ayrıca Barranquilla'da oynanan Junior - River Plate ve Cali'deki America de Cali - Atletico Mineiro müsabakaları, stadyumların dışında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle sık sık kesintilere uğramıştı.

Öte yandan protestocuların önemli bir kısmı, turnuvanın ülkede düzenlenmesine karşı çıkıyor.

Copa America ne zaman ve nerede?

10 takımın yer alacağı Copa America, 13 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz'daki final ile sona erecek.

Turnuvanın Arjantin ayağında oynanacak maçlar takvimdeki yerlerini korumaya devam ediyor. CONMEBOL, Kolombiya için planlanan müsabakalar için ise henüz bir açıklama yayınlamadı. Tüm turnuvayı Arjantin'de oynatmak en güçlü seçenek olarak masada duruyor. Ayrıca Şili ve Paraguay da ev sahipliği görevlerini üstlenmekle ilgilendiklerini ifade ettiler.

Şanssızlıkları ile dikkat çeken Copa America için ilk plananlanan tarih 2020'ydi ama Koronavirüs pandemisi turnuvanın bir sene ertelenmesine neden oldu. Ayrıca misafir ülke kontenjanıyla dahil olan Avustralya ve Katar da turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar.

Copa America'da yer alan 10 takım beşli iki gruba ayrılacak. Gruplarını ilk dört sırada bitiren takımlar çeyrek final aşamasına geçecek.

Kaynak: Goal.com