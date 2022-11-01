Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Petro'nun Karakas'ta Maduro ile öğle yemeğinde buluşacağı belirtildi.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ve sınırların yeniden açılmasına ilişkin konuların masaya yatırılacağı ifade edilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, çalışma ekibiyle Venezuela devlet başkanı ile görüşmek için Karakas kentine gidecek." ifadesine yer verildi.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da iki devlet başkanı arasında yapılması düşünülen bu ziyaretin daha önce planlandığını ancak tarihin netleşmediğini söyledi.

Cabello, "Bu bir toplantı duyurusuydu, bunun için tarih belirlenmemişti ancak iki ülke arasında ikili bir gündem vardı. Cumhurbaşkanı Petro'ya hoş geldiniz diyorum." dedi.

- İki ülke kara sınırı 7 yılın ardından araç trafiğine açılmıştı

Venezuela'nın batısındaki Tachira eyaleti ile Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki Cucuta eyaletlerini birbirine bağlayan, iki ülke arasındaki başlıca kara sınırı Uluslararası Simon Bolivar köprüsü, 7 yılın ardından 26 Eylül'de yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Sol görüşlü Petro'nun Kolombiya'da göreve gelmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden canlanmaya başlamış ve hükümetler 9 Eylül'de iki ülke arasındaki 2 bin 200 kilometrelik ortak sınırı açacaklarını duyurmuştu.

- Venezuela-Kolombiya ilişkileri

Birbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.