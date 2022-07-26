Kolombiya'da 22 askere suçlama

Kolombiya'da barış anlaşması çerçevesinde oluşturulan Özel Barış Hukuku (JEP) tarafından yürütülen soruşturmalarda 22 asker, masum kişilere karşı şiddet kullanmakla suçlandı.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, JEP, ordunun şiddetin yoğun olduğu 2005-2008 yıllarında "yanlış pozitif" olarak adlandırılan suçlar işlediğini ve 22 askerin şiddete karıştığını öne sürdü.

Söz konusu şiddetin sadece askerler tarafından işlenmediği, paramiliter ve silahlı grupların da bu suçlara ortak olduğu iddia edildi.

JEP, suç örgütlerinin savunmasız insanlara yönelik suikastlar düzenlediğini, olaylarla ilgisi bulunmayan 18 ile 35 yaş arasındaki 303 gencin mağdur edildiğini kaydetti.

Yürütülen soruşturmalarda 10 kadının da cinsel şiddete maruz kaldığının belirlendiğine dikkati çeken JEP, "yanlış pozitif suçlarını" kabul etmeyen bu kişilerin 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceklerini belirtti.

JEP, neyi amaçlıyor?

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki Barış Anlaşması çerçevesinde kurulan JEP, temel amacı mağdurların haklarını koruyan ve silahlı çatışmalarda yaşanan tüm olayların araştırılarak hesap verilebilirliği sağlayan sistem olarak kabul edildi.

JEP, üyelerinin yetki alanları içinde müdahil bulunan üçüncü tarafların soruşturulduğu ve yargılandığı geçiş dönemi adalet mekanizması olarak kabul ediliyor.