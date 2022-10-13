Kolombiya'da artan akaryakıt zamları protesto edildi

Başkent Bogota'daki Virgilio Barco Kütüphanesi önünde toplanan onlarca motosiklet örgütü, kentin en hareketli caddelerinden birini trafiğe kapattı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında motorlarına binen eylemciler, yoğun korna sesleri eşliğinde hükümetin akaryakıt ve trafik sigortaları artışını protesto etti.

Gösteriler nedeniyle trafik yoğunluğunun had safhaya çıktığı Bogota'da motosiklet sürücüleri bir süre yolu trafiğe kapatmasına rağmen polis müdahalede bulunmadı.

Öte yandan Kolombiya Ulaştırma Bakanı Guillermo Reyes, motosiklet liderleriyle sorunların çözümü için Hampton by Hilton Oteli'nde 3 saati aşkın görüştü.

- Eylemcilerin talepleri

Göstericilerin lideri Miguel Forero, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ay sonunda bir araya gelmeyi umduklarını belirterek "Ulusal Trafik Kanunu'ndaki değişiklikleri tartışmaya söz verdiler, zorunlu kaza sigortasının maliyetini azaltın ve ödeme kolaylığı sağlayın, benzin fiyatını yükseltmeyin, ulaşım uygulamalarını yasallaştırın." dedi.

Ulaştırma Bakanı Reyes de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hazırlanan teklife göre bölgesel diyaloğun süreceğini belirterek "Motosiklet birliğini büyük bir memnuniyetle tebrik ediyorum. Bugün diyaloğun, saygının, iradenin, bağlılığın hüküm sürdüğü toplumsal barışı birlikte inşa edebilmemiz için çok verimli bir çalışma masasına sahip olduk." ifadelerini kullandı.

Motosikletçiler, daha önce de kendilerine uygulanmak istenen güvenlik önlemlerine karşı Bogota'nın en büyük caddelerinde geniş çaplı protestolar düzenlemişti.