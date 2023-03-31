Kolombiya'da barış görüşmelerine ağır darbe

Kolombiya'da 29 Mart'ta silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) askeri üsse saldırısı sonucu 9 askerin ölmesinin ardından Cumhurbaşkanı Gustavo Petro barış delegasyonuyla görüşecek.

Hükümet adına ELN ile barış müzakerelerini yürüten heyet ile bir araya gelecek olan Petro'nun, askerlere yönelik saldırıya ilişkin durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.

Kolombiya hükümeti delegasyonu başkanı Otty Patino, müzakere sürecinin ilerletilmesi için çaba harcadıklarını belirterek, "Ateşkes ve düşmanlıklara imza atılmamış olmasına rağmen, elbette güven kararlılığının sağlanması gerekiyor. Silahların kıymetsiz, sözlerin değerli olduğu bir güven ortamına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ülkedeki tam barış politikasına olan bağlılığının devam ettiğini vurgulayan Patino, askerlerin hayatlarının korunması için de gerekenin yapıldığını söyledi.

Patino, Cumhurbaşkanı Petro ile yapacakları toplantıya değinerek, sivil toplumun barış sürecine katılımını arttırmak istediklerini kaydetti.

Öte yandan askeri üsse saldırının ardından ELN tarafından yapılan açıklamada, ELN mensuplarının kendilerini savunmaya hakkı olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Kolombiya'da, ELN'in askeri üsse yönelik bombalı saldırısında 9 asker yaşamını yitirmiş, 8 asker yaralanmıştı.

Petro, Twitter hesabından saldırıya tepki göstermiş, "Bugün kuşkusuz barışla ve halkla ilgisi olmayanlar tarafından Catatumbo'ta askerlik görevini icra eden 7 asker ve 2 astsubay öldürüldü. Ulusa ve değişim hükümetine yapılan bu saldırıyı tümden reddediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Saldırı yapılan bölgede, Kolombiya'da Kasım 2016'da yapılan barış anlaşmasına imza atmayı reddeden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) mensupları olmasının yanı sıra ELN üyelerinin de olduğu biliniyor.

- Hükümet müzakerelerde ELN'in siyasi statüsünü tanımıştı

Başkent Meksiko'da, Kolombiya hükümetine bağlı barış delegasyonu ile ELN temsilcileri arasında 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur müzakereleri ELN'in siyasi statüsünün tanınmasıyla sona ermişti.

Taraflar, 9 Mart'taki bildirilerinde, üçüncü tur barış müzakerelerinin Küba'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.