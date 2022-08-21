Kolombiya'da ELN ile yumuşama

Kolombiya'da yeni göreve gelen Devlet Başkanı Gustavo Petro, yaklaşık 60 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek ve barış görüşmelerini yeniden başlatmak amacıyla gerilla grubu Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri hakkındaki tutuklama kararlarını ve iade taleplerini askıya aldı.

Duyuru, eski bir M-19 gerilla hareketi üyesi olan ve ülkesine "tam barış" getirme vaadiyle 7 Ağustos'ta göreve başlayan Gustavo Petro'nun seçim kampanyası vaatlerinden biri.

Petro, "Protokollerin eski haline döndürülmesine, müzakerecilerin örgütleriyle yeniden bağlantı kurmalarına izin verilmesine, bu müzakereciler için tutuklama emirlerinin askıya alınmasına ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile bir diyalog başlatmak adına bu müzakereciler için iade emirlerinin askıya alınmasına izin verdim." ifadelerini kullandı.

Bolivar eyaletinde düzenlenen güvenlik konseyi toplantısına katılan Petro, "Karar, Kolombiya'da yeni bir barış süreci olasılığını başlatıyor." dedi.

Radikal Katolik rahipler tarafından 1964'te kurulan sol görüşlü ELN temsilcileri, Juan Manuel Santos hükümeti döneminde başlatılan önceki görüşmelerin 2019'da sona ermesinden bu yana Küba'da kalmaya devam ediyor.

Grup, Petro'nun seçilmesinden kısa bir süre sonra müzakereleri değerlendirmeye istekli olduğunu bildirmişti.

Petro, Kolombiyalı ve uluslararası yetkililerin bu ay Küba'ya yapacağı ziyaretin, radikal olarak değerlendirilen ve merkezden kontrol edilemeyen ELN'nin gerçekten bir barış süreci yürütmeye istekli olup olmadığını anlamayı amaçladığını söyledi.

Kolombiya Yüksek Barış Komiseri Danilo Rueda, Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Senatör Ivan Cepeda ve BM yetkilisi Carlos Ruiz Massieu ile Norveç hükümetinden bir temsilci, geçtiğimiz günlerde Küba'ya gitmişti.

Petro, Rueda'nın müzakere ihtimalini araştırmanın yanı sıra ateşkes ve diğer önlemlerin alınıp alınamayacağını inceleme yetkisine de sahip olduğunu dile getirdi.

Görüşmelerin Santos yönetiminin bıraktığı yerden başlayabileceğini aktaran Kolombiya lideri, garantörler Küba, Şili, Venezuela, Norveç ve Brezilya'nın katkılarıyla kabul edilen protokolleri tanıyacağını da sözlerine ekledi.

Örgütle Santos hükümeti arasındaki görüşmeler Ekvador'da başlamış, daha sonra Küba'ya taşınmış ancak ELN'nin çatışmayı durdurmayı reddetmesi ve Bogota'daki bir bombalı saldırı ile 22 polis okulu öğrencisini öldürmesi nedeniyle iptal edilmişti.

Yaklaşık 2 bin 400 savaşçısı olan ve uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma yoluyla kendini finanse eden ELN ile daha önceki müzakere girişimleri, örgütün kendi içinde yaşadığı muhalefet nedeniyle ilerleyememişti.

Öte yandan ELN'nin Küba'da bulunan lider kadrosunun çoğu, kırsalda faaliyet gösteren örgüt üyelerinden daha yaşlı ve liderlerin bu birimler üzerinde ne kadar etkiye sahip oldukları da belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Euronews