Kolombiya'da, eski FARC imzacıları ile STK üyeleri fidan dikti

Devlet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasının 6. yılı vesilesiyle Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı Agua de Dios kasabasındaki Ibanez köyünde fidan dikme etkinliği yapıldı.

Eski FARC imzacıları ile STK üyelerinin katılımıyla yapılan "Barış ve Uzlaşma" etkinliğinde, fidan dikiminin ardından orduya bağlı müzik grubu mini konser verdi.

Askerlerin geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1500 kişinin katıldığı etkinlikte konuşan STK temsilcileri, FARC ile devlet arasında sağlanan barışın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Etkinlik, askerlerin büyük kazanlarda hazırladığı yemeği katılımcılara ikram etmesiyle son buldu.

- "Sosyal dokunun yeniden inşa edilmesini sağlıyoruz"

FARC'ın siyasi partisi Comunes Senatörü Julian Gallo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barış anlaşmasına imza atan eski FARC mensuplarının yerel yetkililerle sosyal faaliyetler yürüttüğünü belirterek, buranın model bir köy olduğunu söyledi.

Gallo, "Barış imzacıları olarak çeşitli etkinlikler yürütüyoruz. Ordu, belediye başkanlığı, çatışma mağdurları ve genel olarak toplumla birlikte hareket ediyoruz. Eğlence ve sosyal faaliyetler yoluyla, şiddet döneminde bozulan sosyal dokunun yeniden inşa edilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya İrtibat Ofisi Görevlisi Omar De Atrip de barış anlaşmasının 6. yılını kutladıklarını hatırlatarak, "Bu köyde, barış için bir etkinliğe eşlik ediyoruz. BM için bu tarz organizasyonlar çok önemlidir. BM Genel Sekreteri'nin de dediği gibi, barış herkes arasında kurulur. Ordu, yerel yönetim, özel sektör, merkezi yönetim barışı konsolide ediyor." dedi.