Kolombiya'da eski FARC liderleri ile mağdurlar görüştü

Devlet ile FARC arasında barış anlaşması imzalanmasının 6. yılı vesilesiyle düzenlenen programda, konuşmacılar barış anlaşmasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eski FARC liderlerinden Pastor Alape, barışın öneminden bahsederek, "Acı ve sorumluluğa dayalı bu kardeşlik ile dünyaya barışın inşa edilebileceğini ve diyalog yoluyla çözebileceğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.

FARC'ın siyasi partisi Comunes Senatörü Julian Gallo, ülkenin turistik bölgelerinden San Diego Gölü'nde eko turizm projesini başlatarak, bölge sakinleri için ekonomik alternatifler sunacaklarını belirtti.

Eski FARC savaşçısı ve Comunes temsilcisi Pablo Catatumbo ise barış imzasını attıklarından bu yana sayısız toplantı yaptıklarını hatırlatarak, savaşta yaşamaktansa barış içinde yaşamanın daha iyi olduğunu kaydetti.

- "Savaşta doğdum ama savaşla yaşamak istemiyorum"

Uzun süre FARC militanlarınca alıkonulan Hector Mahecha da vakfın amacının çatışma döneminde mağdur olanların haklarını savunmak olduğunu aktararak, "Savaşta doğdum ama savaşla yaşmak istemiyorum, barış içinde yaşamak istiyorum." dedi.

Çatışma döneminde FARC tarafından 8 ay boyunca tutsak edilen REVİPAZ vakfı kurucularından Sergio Cobos ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, failler ve mağdurların çabalarını birleştirerek verimli projeler gerçekleştirmek amacıyla vakfın kurulduğunu belirtti.

FARC'ın önemli komutanlarından Timochenko lakaplı Rodrigo Londono'nun ise rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Devlet ile sol görüşlü FARC arasında 53 yıl süren iç çatışmanın sona ermesinin 6. yılı nedeniyle başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım'da anma töreni düzenlenmişti.

- Barış süreci

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Örgüt, 17 Mart 2017'de 140 silahını Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.