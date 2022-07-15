Kolombiya'da heyelanın vurduğu okulda 3 çocuk öldü

Olay, ülkenin kuzeybatısında yer alan Andes bölgesindeki bir okulda yaşandı.

Andes Belediye Başkanı Carlos Osorio, medyaya yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bu haberi veriyoruz: 3 öğrenci hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Osorio, diğer 17 öğrencinin ise sağ kurtulduğunu, 2 öğrencininse yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Bölge sakinleri, askerlerin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı oldu.

Okulun tek öğretmeni Eliana Rincones, heyelan sırasında okulda 22 çocuğun bulunduğunu söyledi.

Rincones, "Teneffüsteydik, birden bire çok yüksek bir ses duyduk; bakmak için döndük ve birkaç saniye içinde hepimiz koştuk." ifadesini kullandı.