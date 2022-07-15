Kolombiya'da heyelanın vurduğu okulda 3 çocuk öldü
Kolombiya'da heyelan nedeniyle toprak altında kalan bir okulda 3 çocuk hayatını kaybetti.
Latin Amerika 15.07.2022, 07:45
Olay, ülkenin kuzeybatısında yer alan Andes bölgesindeki bir okulda yaşandı.
Andes Belediye Başkanı Carlos Osorio, medyaya yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bu haberi veriyoruz: 3 öğrenci hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Osorio, diğer 17 öğrencinin ise sağ kurtulduğunu, 2 öğrencininse yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
Bölge sakinleri, askerlerin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı oldu.
Okulun tek öğretmeni Eliana Rincones, heyelan sırasında okulda 22 çocuğun bulunduğunu söyledi.
Rincones, "Teneffüsteydik, birden bire çok yüksek bir ses duyduk; bakmak için döndük ve birkaç saniye içinde hepimiz koştuk." ifadesini kullandı.
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