Kolombiya'da kamyonun çarptığı 6 genç hayatını kaybetti

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Santa Marta kentinde, süratli giden bir kamyon, karşıdan karşıya geçen 7 kişiye çarptı.

Kazada, 6 genç hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Kamyon sürücüsü, olay yerinde bulunan polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan muayenede, şoförün alkollü olduğu tespit edildi.