Kolombiya'da Petro yanlıları meydanlara indi

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun çağrısı üzerine bir araya gelen binlerce kişi hükümetin Kongre'de çıkartmak istediği reformlara destek verdi.

Ülkenin dört bir yanından gelen yerli grupları, işçi sendikaları, köylüler ve öğrenciler Petro lehine slogan atarak tarihi Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada kurulan platformda kalabalığa seslenen Petro, ülkede barışın ve sosyal adaletin sağlanması için kamu hizmetlerinde reform yapılacağı sözünü verdi.

Petro, "Reformları Kolombiya'da kamu hizmetlerine sunacağız. Bugün yürürlükte olan mevcut düzenlemeler sermaye gruplarına hizmet ediyor ve onları ayrıcalıklı bir yere konumlandırıyor. Halk için hayatı önem taşıyan elektrik, içme suyu ve kanalizasyon hizmeti milletin merkezinde yer almıyor." ifadesini kullandı.

Reformların halk için öneminden bahseden Petro, "Sağlık reformu insanlara evrensel bir hak getirecek, çalışma reformu işçiye onurlu bir hak sağlayacak. Eğitim ihtiyacı sağlanan öğrenciler, üniversiteye gidebilme olanağını bulabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"DEMOKRASİ BİR HEYKEL YA DA TAŞ DEĞİL, BİR HAREKETTİR"

İktidarda ilelebet kalma niyetlerinin olmadığını dile getiren Petro, "Casa da Narino Sarayı'nda kalmayı sevmiyorum, orası soğuk, buz gibi ve çirkin bir saray. Umarım takip ettiğimiz yolu, bizden sonraki hükümette devam ettirir. Demokrasi bir heykel ya da taş değil, bir harekettir." diye konuştu.

Petro, reformların sosyal adalet için elzem olduğunu vurgulayarak, Kolombiya'nın gelir düzeyinde dünyada en eşitsiz dördüncü ülke durumunda olduğunu söyledi.

Şiddetin, uyuşturucu kaçakçılığının ve silahlı gruplara katılımının ülkedeki sosyal adalet eksikliğinden kaynaklandığını savunan Petro, Kongre'den halkın yararına çıkartmak istedikleri reformlara engel olmamasını istedi.

Bogota Belediye Başkanlığının verilerine göre, Petro'ya destek için yaklaşık 22 bin kişi Bolivar Meydanı'nda bir araya geldi.