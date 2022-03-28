Kolombiya'da polise bombalı saldırı: 1 ölü, 18 yaralı

Başkent Bogota'nın Bolivar semtinde, polis karakolunun yakınında henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce önceden bir bavula tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si polis 18 kişi yaralandı.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, basına yaptığı açıklamada, patlayıcının karakolun arkasına yerleştirildiğini belirterek, "Bavulun içine kamufle edildi, gelen çağrı üzerine infilak etti" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'de saldırıyı sosyal medyadan kınayarak, "Delice yapılan eylemlerden sonra masum insanların ölmesi derin acı veriyor" dedi.

Yetkililer, saldırının failleri hakkında bilgi paylaşanlara 80 bin dolar ödül verileceğini bildirdi.