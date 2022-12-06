Kolombiya'da toprak kayması: En az 34 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir otoyolda toprak kayması meydana geldi. Aralarında çocuklarında bulunduğu en az 34 kişi yaşamını yitirdi.
Latin Amerika 06.12.2022, 07:22
Kolombiya'da bir süredir devam eden aşırı yağışlar, Risaralda bölgesinde toprak kaymasına neden oldu.
Otoyolda meydana gelen toprak kaymasında bir yolcu otobüsü ile çok sayıda araç göçük altında kaldı.
Kolombiya İçişleri Bakanı Alfonso Prada, 3'ü çocuk en az 34 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bölgeye çok sayıda sivil savunma, itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Toprak altında kalanların çıkarılması için arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi devam ediyor.
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