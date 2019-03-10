banner15

Kolombiya'da uçak düştü: En az 12 ölü

Kolombiya acil servis yetkililerinin açıklamasına göre, düşen uçakta en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya'da uçak düştü: En az 12 ölü

Kazanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel medya kuruluşu EITB'nin haberine göre, uçakta bulunanların tamamı yaşamını yitirdi.

Kaza öncesi uçaktan acil durum bildirimi yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: Ajanslar

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35