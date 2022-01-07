Kolombiya'daki çatışmalarda ölü sayısı 27'ye yükseldi

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında çıkan çatışmada ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Venezuela sınırındaki Arauca yönetim bölgesine bağlı Tame, Fortul, Saravena ve Arauquita kasabalarında, 3 Ocak'ta meydana gelen çatışmalarda ölü sayısı arttı.

Taraflar arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 kişi artarak 27'ye çıktı.

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, "ELN ve FARC muhalifleri arasındaki çatışma nedeniyle, adli makamlar tarafından yayınlanan bir rapor var. Cesetler, Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki kasabalar olan Tame ve Saravena morglarında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma başlatan savcılık, ölenler arasında 2 çocuk, 2 kadın, 4 Venezuelalı ve 4 eski FARC üyesi olduğunu bildirdi.

Halkın silahlı saldırganlar tarafından evlerini terk etmeye zorlandığını vurgulayan savcılık, "Bazıları Venezuela'ya götürüldü, öldürüldü ve daha sonra Kolombiya topraklarına nakledildi. Diğerleri Kolombiya'da ancak cesetler evlerinden uzak yerlerde terk edildi." bilgisini paylaştı.

Yerel makamlara göre, ELN ve FARC muhalifleri, uyuşturucu kaçakçılığı işinde anlaşamadıkları için çatışma meydana geldi.

Kolombiya ve Venezuela'dan karşılıklı suçlamalar

Kolombiya, yasa dışı silahlı grupların komşu ülke Venezuela tarafından finanse edildiği ve korunduğu suçlamasında bulunurken, Venezuela tarafı ise Kolombiya'nın şiddeti körüklediği suçlamasını yapmıştı.

FARC'ın eski yöneticisi Luciano Marin, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, devletin barış anlaşmasına ihanet ettiğini savunarak yeniden silahlanacaklarını söylemişti.

FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.

ELN

Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, daha önce silah bırakan FARC'ın ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.