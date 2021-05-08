Kolombiya'dan Arjantin'e tepki

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Fernandez’in, Kolombiya'daki polis müdahalesini "kurumsal şiddet" olarak nitelediği açıklamalarına cevap verdi.

Kolombiya hükümeti adına yapılan açıklamada, "Binlerce Kolombiyalının hukuk kurallarımıza uygun olarak ülke çapında barışçıl protestolar gerçekleştirmek için tüm garantilere sahip olduğunun, Ulusal Hükümetin, tüm sektörleri diyaloga davet ettiğinin ve bunu yürüttüğünün farkında olmayan Başkan Alberto Fernandez'in açıklamalarını kesin bir şekilde reddeder." ifadelerine yer verildi.

Fernandez’in açıklamalarının "keyfi müdahale" olarak nitelendiği açıklamada, “Kolombiyalı demokratik kurumsallık, vatandaşların anayasal haklarını korumaktadır ve keyfi bir müdahale olmanın yanı sıra, bir arada yaşama ve uzlaşmaya katkıda bulunmayan, kutuplaşmayı beslemeye çalışan bu tür beyanlar sebebiyle de itibarını yitirmeyecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Twitter hesabından polis müdahalesine karşı kendini koruyan gösterici fotoğrafını paylaşmıştı.

Fernandez, “Kolombiya’da sosyal protestolara karşı uygulanan baskıyı endişeyle izliyorum. Kolombiya halkının sosyal barışa dönmesi için dua ediyor ve Kolombiya hükümete de insan haklarını koruyarak, uygulamada olan tuhaf kurumsal şiddeti durdurması için ısrar ediyorum.” açıklamasında bulunmuştu.

Kolombiya'daki gösteriler

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla vergi reformu karşıtı gösteriler başlamıştı.

Protestoların ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ülkeyi etkisi altına alan protestolarda 26 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmış, 500'den fazla kişi gözaltına alınmış ve onlarca banka, iş yeri ve kamu alanı yağmalanmıştı.