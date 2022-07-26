Kolombiya-Ekvador sınırında deprem

Ekvador Jeofizik Enstitüsü, 13 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün başkent Quito'ya 120 kilometre mesafedeki San Gabriel kentinde olduğunu açıkladı.

Ekvadorlu yetkililer, 5,7 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle sınır bölgesinde yer alan Montufar, Espejo ve Tulcan kasabalarındaki 30 evin zarar gördüğünü, bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Risk Servisi (Sivil Savunma) Direktörü Cristian Torres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiğini duyurdu.

Kolombiya tarafında ise sarsıntı nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bilgisi paylaşıldı.