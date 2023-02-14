Kolombiya hükümeti ve ELN arasındaki barış görüşmeleri tekrar başladı

Yaklaşık 60 yıldır devam eden silahlı çatışmaları sonlandırmak için yürütülen barış görüşmelerine Norveç, Venezuela, Küba, Brezilya ve Şili garantörlük ediyor. Müzakerelerin ilk raundu geçtiğimiz yıl kasım ayında Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yapılmıştı.

Yılbaşı arefesinde Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ELN ve diğer isyancı gruplarla ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. Fakat birkaç gün sonra ELN bunun henüz üzerinde anlaşılmamış bir öneri olduğuu duyurdu. Hükümet ise ELN'nin pozisyonu ile ilgili yanlış anlaşılmanın sorumlusunun örgüt olduğunu ileri sürmüştü.

Pazartesi günü her iki tarafın müzakere delegasyonu liderleri görüşmelerin çift taraflı ateşkes ve çatışmalardan en fazla etkilenen bölgelere insani yardım ulaştırılması olacağını belirtti.

ELN, 1964 yılında radikal Katolik rahipler tarafından kurulan ülkede faaliyetini sürdüren en eski büyük isyancı grup konumunda.

Altı ay önce göreve gelen ve kendisi de eski bir isyancı lider olan Devlet Başkanı Petro ülkeye mutlak barışı getirme sözü vermişti.

Kaynak: Euronews