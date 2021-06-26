Kolombiya kokain üretimine hız verdi

Kolombiya'da Başkan Ivan Duque'nin uyuşturucu çeteleriyle mücadelesine rağmen ülkedeki kokain üretimi artmaya devam ediyor. 2019'dan 2020 sonuna kadar ülkedeki potansiyel kokain üretimi yüzde 8 seviyesinde artış gösterdi.

ABD Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi (ONDCP) cuma günü yayınladığı bir raporda, Kolombiya'da kokain üretiminde kullanılan koka ekinlerinin kapladığı alanın 2020 sonunda 245 bin hektara ulaştığı belirtildi.

2019'da ise bu rakam 212 bin hektardı, yani sadece bir yılda yüzde 15,5'lik bir artış yaşandı.

Rapora göre, geçen yıl kokain üretim kapasitesi yılda 1.010 tona yükseldi, bir önceki yılda ise üretim kapasitesi 936 ton seviyesinde idi. Sonuç olarak, Kolombiya'daki kokain üretiminin bir yılda yüzde 7,9 seviyesinde arttığı tahmin ediliyor.

Raporda, "Bu eğilimler, kokain üretimini sürdürülebilir bir şekilde azaltmak ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde barışı inşa etmek için kilit kırsal alanlarda ekonomik kalkınmayı, vatandaşların güvenliğini artırma ihtiyacını gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

BM raporuna göre de kokain üretimi yüzde 8 arttı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 9 Haziran'da yayınlanan raporda ise, potansiyel kokain üretiminin yüzde 8 artışla yılda 1228 tona ulaştığı belirtilmişti. Ancak koka ekin alanın yüzde 7'lik bir düşüşle 143 bin hektara düştüğü ifade edildi.

On yıllardır, uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmesine rağmen, Kolombiya dünyanın önde gelen kokain üreticilerinden biri olmaya devam ediyor.

2020'de Kolombiya güvenlik güçleri 133 bin hektar koka ekinini imha etti ve 505 ton kokaine el koydu.

Kolombiya'nın iç çatışmayı besleyen uyuşturucu kaçakçılığı, hükümete göre 260.000'den fazla kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu.