Kolombiya ordusu FARC'ın muhaliflerini vurdu

Kolombiya ordusunun, Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen muhaliflerine düzenlediği hava operasyonunda 3 militanın öldüğü öğrenildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Antioquia yönetim bölgesinde geçen hafta 3 jeoloğun öldürülmesinden sorumlu olduğu belirtilen FARC'ın barış anlaşmasını kabul etmeyen muhaliflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 500 askerin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar devam ederken, gece düzenlenen hava saldırısının ardından "Cabuyo" kod adlı militanın yönettiği gruptan 3 militanın cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

Gerçek adı Ricardo Abel Ayala olan Cabuyo ve beraberindeki militanlar, geçen hafta Kanadalı bir madencilik şirketinin çalışanlarına düzelenen ve 3 jeoloğun öldürüldüğü saldırıdan sorumlu tutuluyordu.

Cabuyo, FARC'ın, hükümetle müzakere ettiği dönemde, pilot bölge olarak belirlenen ve ortak mayın temizleme faaliyeti yapılan Briceno kırsalındaki çalışmalarda örgütün temsilciliğini yürütmüştü.

FARC'ın bıraktığı alanlara yerleşmek isteyen, ülkenin en büyük suç gruplarından Clan del Golfo ile uzun süre çatışan Cabuyo ve grubu, barış anlaşmasının ardından silah bırakmış ve aftan yararlanmıştı.

Bulundukları toplanma alanını yaklaşık altı ay önce terk ettiği değerlendirilen Cabuyo ve adamları, yine aynı bölgedeki eski terör örgütü FARC'ın barış anlaşmasını kabul etmeyen muhalifleri olarak ortaya çıkmıştı.

Bu arada, Türkiye’nin bu ülkedeki barış sürecini desteklemek için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) eliyle inşa ettirdiği ve açılışını Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un yaptığı okul da Briceno kırsalında yer alıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net