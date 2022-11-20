Kolombiya'da bir yerli lider daha silahlı saldırıda öldürüldü

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Buenaventura kasabasında, silahlı saldırıya maruz kalan Çiftlik İşçileri Derneği Başkanı Mario Oscar Solarte yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin Solarte'ye ait olduğunu tespit etti.

Kolombiya'da en son 15-19 Ekim tarihlerinde 4 yerli lider, ülkenin çeşitli bölgelerinde uğradıkları silahlı saldırılarda hayatını kaybetmişti.

- Bu yıl 164 yerli öldürüldü

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 164 toplum lideri suikasta uğradı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Kolombiya Temsilcisi Juliette De Rivero, 26 Temmuz'daki açıklamasında, askeri önlemlerin, yasa dışı silahlı grupların yayılmasını önlemede başarısız olduğunu kaydetmişti.

BM Ofisi'ne göre, 2016-2021 yıllarında Kolombiya'da 560'tan fazla insan hakları savunucusu cinayete kurban gitti.