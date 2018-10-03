Kolombiya'da FARC liderlerinden sitem

Kolombiya'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın, yaklaşık 4 aydır haber alınamayan ve Özel Barış Yargısı (JEP) duruşmalarına da katılmayan yöneticilerinden, başmüzakereci Ivan Marquez ve El Paisa kod adıyla bilinen Hernan Dario Velasquez , Kolombiya Senatosundaki Barış Komisyonuna yazdıkları mektupta örgütün yeniden toplumakarışması için gereken şartlar yerinegetirilmeden silah bırakılmasını eleştirdi.

"Hükümetin iyi niyetine ve sözlerine safça inandık." ifadesinin dikkati çektiği mektupta Marquez ve Velasquez, "Sonu gelmeyen bir şekilde kurban edilen toplum liderleri gibi (FARC) savaşçıları da yetkililerin kayıtsızlığı karşısında tek tek öldürülüyorlar." denildi.

Hükümet sözünü tutmadı toprak reformu yapılmadı

Mektupta, barış anlaşmasından farklı olarak taraflar arasında 5 yıl önce varılan mutabakata da atıfta bulunarak, bunun gereği olan toprak reformunun yapılmadığını açıkladı.

Hükümetle yapılan barış anlaşması gereği FARC'ın Kolombiya Kongresine göndereceği isimlerden olan Marquez, birkaç ay önce bu hakkı kullanmayacağını açıklamış ve daha ortadan kaybolmuştu. El Paisa olarak bilinen Velasquez'den de uzun süredir haber alınamıyordu. Mektupta tutukluluğuna eleştirilen getirilen ve yargılama sonunda ABD’ye gönderilme ihtimali bulunan Jesus Santrich ise nisan ayında tutuklanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 07:21