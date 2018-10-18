Kolombiya’da öğrenci protestosu

Kolombiya’da hükümetin yükseköğretim için bütçede ayırdığı payı artırmasını isteyen protestocular ülke genelinde geniş katılımlı ikinci büyük yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Hükümetin bütçede yükseköğretime ayırdığı payın artırılmasını isteyen öğrenciler tepkilerini slogan atarak gösterdi.

Kolombiya hükümetinin, 2019 yılında yükseköğretim bütçesine ayırdığı pay, devlet üniversiteleri, öğrenci örgütleri, akademisyen sendikaları ve siyasi grupların tepkisini çekti.

Hükümet kanadından iyileştirme gelmemesi nedeniyle 10 Ekim’de başlatılan genel grev sürüyor.

Başkent Bogota’nın yanı sıra Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellin, Pereira gibi birçok kentte sokağa inen öğrenciler, hükümete, öğrenim kredisi borçlarının yapılandırılması için çağrıda bulundu.

Bogota’nın değişik bölgelerinden yola çıkan öğrenciler, bütçe görüşmelerinin devam ettiği saatlerde kentin merkezindeki Kolombiya Kongresinin önündeki tarihi Bolivar Meydanı’nda bir araya geldi.

Yürüyüşün, genelde sakin geçtiği gözlenirken bazı noktalarda yüzleri kapalı göstericilerin polise taş ve boya attıkları görüldü.

Yol boyunca devlet dairelerinin duvarlarına sloganlar yazan protestocuların içindeki küçük gruplar ile Bolivar Meydanı’nda gazeteciler arasında da arbede yaşandı.

Ülke basınındaki haberlere göre ise Cali ve Manizales kentinde, öğrencilerin bazı yollara kurduğu barikatlardan ötürü ulaşım geçici olarak durdu.

Kolombiya’daki eğitim grevi, 21 Ekim’e kadar yürüyüş ve farklı protesto etkinlikleri ile devam edecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

