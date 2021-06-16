Kolombiya'da protestolar askıya alındı

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen Ulusal Grev Komitesi, bir süre protestolara ara verdiğini duyurdu.

Komite, ülkede 49 günü tamamlanan gösterilerle ilgili hükümetle anlaşmaya varamamasına karşın 20 Haziran'da yeniden durum değerlendirmesi yapmak üzere protestoları şimdilik askıya aldığını açıkladı.

Komite sözcüsü Francisco Maltes, düzenlediği basın toplantısında, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetine yönelik eylemlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini vurgulayarak, "Geçici olarak eylemlerimizi durdurma kararı aldık. Bu, Kolombiya'da toplumsal seferberliğin durduğu anlamına gelmez. Çünkü buna neden olan kararlar hala yürürlükte." ifadesini kullandı.

Ülke geneli protestolarda yaklaşık 26 farklı sektörü temsil eden Komite, hükümetten talepleri arasında, Kovid-19'a karşı ulusal toplu aşılama planının iyileştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sübvansiyonların desteklenmesinin yanı sıra etnik ve cinsel ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istiyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölümlerin kalabalık toplantılar nedeniyle son dönemde arttığını vurgulayarak, "Kolombiyalılar bu durumu tamamen önlemek zorundalar. Grev komitesi, ülkedeki epidemiyolojik şartların mevcut durumu daha fazla karşılayamadığını anlamalı." paylaşımında bulundu.

Protestolarda 58 kişi ölmüştü

Kolombiya Ombudsman Ofisinin gösterilerle ilgili yayımladığı son rapora göre, şimdiye kadar eylemlerde 2'si polis 58 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Merkezi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan insan hakları örgütü Temblores ise 8 Haziran'daki açıklamasında, protestolarda polisin 45 kişinin ölümüne doğrudan dahil olduğunu bildirmişti.

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken; sonrasında onlarca kente yayılarak şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Bunun üzerine Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.