Kolombiya'da silahlı gruplar köye saldırdı: 3 ölü

Kolombiya'nın Tolima yönetim bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, silahlı gruplar Rio Blanco kasabasına bağlı La Ilusion köyünde saldırı yaptı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Sorumluların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bölge sakinlerinin iddiasına göre, düzensiz silahlı grupların varlığının giderek artması nedeniyle halk büyük tedirginlik yaşıyor.

Yılın başından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde silahlı grupların saldırılarında 60'tan fazla kişi öldü, şiddet olaylarından en fazla etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.