Kolombiya’dan WhatsApp’a uyarı

Kolombiya'da Tüketici Hakları Örgütü, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iletişimle ilgili ulusal yasaların yarısından çoğuna uymadığını ve şirket yönetmeliğiyle ilgili düzenlemeler yapması gerektiğini açıkladı.

WhatsApp geçtiğimiz ocak ayında kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşmasına olanak sağlamak için gizlilik politikasını güncellemiş ve Türkiye dahil birçok ülkede tepkiyle karşılanmıştı.

WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesine 15 Mayıs tarihinden itibaren geçmesi sonrası Kolombiya'da bazı sivil ve devlet kurumları şirkete uyarıda bulundu.

Tüketici Hakları Örgütü'nün uyarısı sonrası harekete geçen Kolombiya Ticaret ve Sanayi Müfettişliği ise, WhatsApp'ın veri tabanında sakladığı kullanıcı bilgilerini güncellemesini ve düzeltmesini sağlayan ulusal yasalara uyması gerektiğini söyledi.

Yapılan yazılı açıklamada, "WhatsApp, Kolombiya'daki ilgili yasalara uyan bir 'bilgi yönetmeliği' oluşturmalıdır. Ve bu bilgi yönetmeliği ülkede ikamet eden ve söz konusu aplikasyonu kullanan herkes tarafından bilinmelidir." denildi.

Kolombiya Ticaret ve Sanayi Müfettişliği: WhatsApp, ulusal yasaların yüzde 75'ine uymuyor

Müfettişlik ayrıca ülkede iletişim ve telekomünikasyon alanında 2012 yılında bir yasa değişikliğine gidildiğini ve WhatsApp'ın bu yasaların yüzde 75'ini ihlal ettiğini kaydetti.

Müfettişlik, 50 milyon nüfuslu Kolombiya'da WhatsApp'ın ayda 39 milyon aktif kullanıcıya ait çerezler aracılığıyla veri topladığının da altını çizdi. Bu gelişme sonrası sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

WhatsApp'ın faaliyetleri askıya alınabilir

WhatsApp'ın, söz konusu yasalara uymaması durumunda Kolombiya'daki faaliyetleri geçici olarak askıya alınabilir ve şirket 2000 asgari ücret karşılığı olan 486 bin dolar para cezasına çarptırılabilir.

WhatsApp'ın ocak ayında duyurduğu ve 15 Mayıs'ta yürürlüğe soktuğu yeni kullanıcı gizlilik politikası, aralarında Türkiye'nin de olduğu Asya ülkeleri, ABD ve Avustralya'yı etkiliyor. Söz konusu yeni yönetmelik Avrupa ve Birleşik Krallık kullanıcıları için geçerli değil.

Kaynak: Euronews