Korkutan tablo: Sadece 2 ülkede 100 binden fazla vaka

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 679 artarak 29 bin 189'a ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 741 artışla 238 bin 511'e çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 391 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 225'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 527 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 627 bin 168'e çıktı.

İKİ ÜLKEDE 100 BİNDEN FAZLA VAKA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1252 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 61 bin 884'e, vaka sayısı da 48 bin 105 artarak 1 milyon 496 bin 858'e yükseldi. ABD'de son 24 saatte 57 bin 236 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla rakam 2 milyon 837 bin 189 oldu. Ülkede 687 kişinin daha ölmesiyle de ölü sayısı 131 bin 485'e çıktı.

KAYNAK: AA, HABER7