Kovid-19 salgını Venezuela'yı daha da yoksullaştırdı

Petrol zengini olmasına rağmen insani krizin eşiğinde olan Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, "aşırı yoksulluk seviyesinde" yaşayanlar nüfusun yüzde 75'ini geçti.

Araştırmalara göre 28 milyon nüfuslu ülkede halkın yaklaşık yüzde 95'inin de "yoksulluk seviyesinde" hayatlarını sürdürdüğü kaydediliyor.

Venezuela'nın en büyük özel eğitim kurumlarından Andres Bello Katolik Üniversitesi, 2020-2021 yılına dair Ulusal Yaşam Koşulları Araştırması (ENCOVI) kapsamında ülke nüfusunun yaşam koşullarını değerlendirdi.

Buna göre, Venezuela'da "aşırı yoksulluk" içinde yaşayan nüfusun oranı Covid-19 salgınının da etkisiyle geçen seneye oranla yüzde 10 artış gösterdi. Ülkedeki aşırı yoksul oranı yüzde 67.7'den yüzde 76.6'ya çıkarken yaklaşık 22 milyon insanın kötü şartlarda yaşadığı kaydedildi.

Verilere göre, OPEC üyesi petrol zengini bir ülke olmasına rağmen halkın en az yüzde 20'sinin benzin alamadığı belirtilirken, asgari ücretin 3 ABD Doları'nın altında olduğu ve ülkedeki özel sektör yatırımlarının da gittikçe küçüldüğü kaydedildi.

Ülkede 25 milyonu aşkın kişi yoksulluk seviyesinde yaşarken et, süt, yumurta, şeker, un, ekmek, pirinç, sebze ve meyve gibi temel gıda maddeleri fiyatlarının yüksek olduğu ülkede bunun yanında çoğu hasta da yeterli ilaca erişemiyor. Birçok kişi paranın değeri olmadığı için yiyecek ve içecek ürünleri takas yoluyla temin ediyor.

Ülkenin 23 eyaletinden 21'inde toplamda 14 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre Venezuela'daki en büyük sorunlardan biri de işsizlik. Yapılan röportajlarda çoğu kişi işsiz olduğunu ve günün büyük bir kısmını evlerinin önünde oturarak geçirdiğini ifade ediyor.

Kaynak: Euronews