Küba, 2-10 yaş arası çocukları aşılamaya başladı

Ülkede dünden itibaren 2-10 yaş arası çocuklar için başlatılan büyük Covid-19 aşı kampanyasında kendi ürettiği Soberna aşılarını kullanılıyor.

Vedado Politeknik Üniversitesi’nde küçük yaş kitlesi üzerinde yürütülen klinik denemelerinin ardından son dönemde delta varyantının çocuklarda hızla yayılması üzerine aşılmaya onay verildi.

Üniversite direktörü Aurolis Otono “ülkesinin çocukları en küçük bir riske dahi maruz bırakmayacağının” altını çizerek üretilen aşının çocuklar üzerinde güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını ileri sürdü.

2-5 yaş arası gruptaki 300 çocuğun aşılaması üniversitedeki uzmanlar tarafından yapılırken, 5-10 yaş grubundakilere ilk doz aşı okullarda vurulacak.

Veliler ne düşünüyor?

2 yaşındaki kızı Lucia’yı aşı olmak için Vedado Poliklinik Üniversitesi’ne getiren bir anne Denisse Gonzalez ilk başlarda kuşkuyla yaklaştığını ancak daha sonra bilgi edinmeye başladığını belirtiyor.

36 yaşındaki mühendis “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor, bu en temel şey ve salgın bir risk çünkü çocuklar yerlerde oynuyor” sözleriyle görüşlerini açıklıyor.

Küba 11-18 yaş grubundakiler için aşılama kampanyasını da geçtiğimiz haftalarda başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında yetişkinlere uygulandığı üzere iki doz Soberna 02 ve bir doz Soberna plus uygulanıyor.

Birlemiş Milletler’in COVAX programına katılmak istemeyen Küba aşılama kampanyalarında kendi geliştirdiği Soberna ve Abdala aşılarını kullanıyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan son açıklanan verilere göre ülkede salgın boyuca toplam 776 binden fazla vaka görüldü, 6 bin 600 kişi hayatını kaybetti.

Haziran ayında Çinli yetkililer Sinovac ve Sinopharm aşılarının 3-17 yaş grubunda kullanılmasına onay vermişti. Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Avrupa ülkesinde 12 yaş ve üzeri gruba Covid-19 aşısı yapılıyor.

Küba’da salgın

Küba’da hız kesmeyen Covid-19 salgını ülkedeki sağlık sistemini neredeyse çökme noktasına getirdi. Çocukların virüs kaptıklarında genellikle az belirti ile hastalığı atlattıklarını belirten uzmanlar çocukların virüsü yaymadaki rolü sonucunda salgının olumsuz etkilerinden dolaylı olarak zarar gördüklerini vurguluyor.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü direktörü Carissa Etienne diğer ülkelerde yetişkinler aşı oldukça hastaneye yatan hatta yaşamını yitiren çocuk oranında artış görüldüğüne dikkat çekerek “Açıkça söylemeliyiz ki çocuklar ve gençler de önemli risklerle karşı karşıya” yorumuna bulunuyor.(Euronews)