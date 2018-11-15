Küba binlerce doktorunu Brezilyadan çekecek

Küba binlerce doktorunu Brezilya'dan çekeceğini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağcı Jair Bolsonaro, 1 Ocak'ta göreve başladığı sırada doktorlara yeni koşullar getireceğini söyledikten kısa bir süre sonra “Mas Medicos” veya “Daha Fazla Doktor” programını durduracağını açıkladı. Bolsonaro, popülist söylemleri dolayısıyla kimileri tarafından "Tropiklerin Trump'ı" olarak anılıyor.

Programın devam etmesi için 11 bin 420 Kübalı doktorun maaşlarını doğrudan Brezilya'dan almaları şartı öne sürülüyor. ve ailelerini yanlarına almaları konuusnda yeni kısıtlamalar getiriyor. Oysa Küba'daki Havana hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü tarafından denetlenen Küba ile yapılan anlaşma uyarınca, doktorların ücretlerini toplu olarak alıyor.

Eleştirmenler, doktorların ve yanlarında getirecekleri ailelere yapılması planlanan kısıtlamaların, göç etmelerini önlemek için tasarlandığını söylüyor.

Bolsonaro da Küba doktorlarının yeterliliklerini sorgulayarak, Brezilya'daki lisanslarını yenilemeleri gerekeceğini söyledi.

Küba sağlık bakanlığı, Bolsonaro'nun yorumlarını, “aşağılayıcı ve tehdit edici” olarak tanımlayarak reddetti. Bakanlık, "Bu kabul edilemez koşullar, programda Küba profesyonellerinin varlığını sürdürmeyi imkânsız kılıyor" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net