Küba "komünist toplum" hedefinden vazgeçiyor

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Sovyetler Birliği döneminden kalma anayasasını değiştirmek üzere yeni bir taslak üzerinde tartışmalar yürüten Küba parlamentosu, anayasasındaki “komünist toplum yaratma hedefini”ne yönelik maddeyi kaldırıyor.

Meclis Başkanı Esteban Lazo, “Bu, ideallerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor” derken, “Biz sosyalist, egemen, bağımsız, kalkınmış ve sürdürülebilir bir ülkeye inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mecliste onaylandıktan sonra son şekli verilecek nihai taslak, referanduma sunulacak.

Yeni anayasada, başkanın bakanlar kuruluna başkanlık etmesi öngörülmüyor, bu makamın yerine başbakanlık ihdas edilecek.

Yeni Küba anayasası devlet başkanının yaş ve görev süresini de sınırlandırıyor. Devlet başkanı göreve başladığında 60 yaşından gün almamış olacak ve en fazla beş yıldan iki dönem bu görevi yürütebilecek.

Raul Castro (86), nisan ayında devlet başkanlığı görevini Miguel Diaz-Canel’e (58) devretmişti.