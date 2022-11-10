Küba ve Amerikalı yetkililer, konsolosluk ve vize hizmetleri için Havana'da görüştü

Tarihsel olarak sorunlu ilişkilere sahip taraflar arasındaki Küba'nın başkenti Havana'da yapılan toplantı, bir süredir devam eden görüşmelerin son ayağı oldu.

Küba, toplantının düzenlendiğini doğrulayan kısa bir açıklama yaptı.

ABD heyetini konsolosluk işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Rena Bitter ile ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Ur Mendoza Jaddou temsil etti.

2017'de kapanan ABD'nin Küba Büyükelçiliğinin yeniden açıldığı bildirilmese de yetkililer vize işlemlerinin ocak ayında yeniden başlayacağını kaydetti.

Küba vatandaşlarının uzun yıllardır yasa dışı yollarla yoğun biçimde ABD'ye gitmeye çalıştığı biliniyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma verilerinde, bu yıl içerisinde ABD-Meksika sınırına yaklaşık 221 bin Kübalının geldiği tahmin edilirken, bu sayının önceki yıla kıyasla yüzde 471'lik artış anlamına geldiğine dikkat çekiliyor.