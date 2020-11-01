Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Brezilya'da son 24 saatte salgın nedeniyle 407, Meksika'da 464, Arjantin'de 211, Kolombiya'da 179 ve Peru'da 65 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 407 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bin 884'e, 18 bin 947 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 535 bin 605'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 116 bin 127 vaka ve 39 bin 311 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 972 bin 898 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 464 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 151 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 91 bin 753'e, toplam vaka sayısı 924 bin 962'ye, iyileşenlerin sayısı da 677 bin 659'a yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 211 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 31 bin 2'ye, 9 bin 745 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 166 bin 924'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 973 bin 939 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 179 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 31 bin 314'e çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 33 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 74 bin 184'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı 969 bin 230 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 65 kişi yaşamını yitirdi ve 806 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 902 bin 503'e, can kaybı 34 bin 476'ya, iyileşenlerin sayısı 825 bin 197'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 11. ülke konumunda bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 11:04