Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınında son durum

Kovid-19 salgında son 24 saatte Brezilya'da 1209, Meksika'da 351, Arjantin'de 402, Kolombiya'da 268, Peru'da 38, Şili'de 24, Bolivya'da 23, Paraguay'da 49, Guatemala'da 35 ve Honduras'ta 60 kişi yaşamını yitirdi.

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1209 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 558 bin 432'ye, 32 bin 316 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 985 bin 817'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 746 bin 865 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 351 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 911 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 241 bin 936, toplam vaka sayısı 2 milyon 880 bin 409, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 257 bin 443 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 402 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 106 bin 447'ye, 14 bin 850 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 961 bin 880'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 606 bin 26 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 121 bin 484'e çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 929 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 807 bin 979'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 606 bin 140'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi ve 815 yeni vaka görüldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 116 bin 652'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 196 bin 598'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 83 bin 747'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 35 bin 640'a çıktı.

Vaka sayısı 616 artışla 1 milyon 618 bin 457'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 574 bin 176'ya ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti ve 727 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 475 bin 265'e, can kaybı sayısı 17 bin 882'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 410 bin 833'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 49 kişi öldü, 336 yeni vaka görüldü.

Salgında toplam vaka sayısı 453 bin 367, can kaybı sayısı 15 bin 135 ve sağlığına kavuşanların sayısı 422 bin 995 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 483'e, vaka sayısı 2 bin 789 artışla 373 bin 47'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 328 bin 765 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti ve 1128 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 301 bin 700'e, can kaybı sayısı 7 bin 962'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 101 bin 909'a çıktı.