Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayıları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 110 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 620 bin 91'e yükseldi, 34 bin 788 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 558 bin 695'e çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle geçen haftadan bu yana çalışmıyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 78 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 11 bin 52 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 300 bin 412, vaka sayısı 4 milyon 136 bin 440, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 353 bin 723 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 395'e çıktı.

Son 24 saatte 27 bin 105 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 357 bin 767'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 59 bin 323'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 117 bin 543'e, 88 bin 352 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 399 bin 196'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 613 bin 991'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 285'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 69 artışla 1 milyon 833 bin 478, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 766 bin 310 olarak kayıtlara geçti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 857 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 686 bin 23, can kaybı sayısı 19 bin 999, sağlığına kavuşanların sayısı 561 bin 216 oldu.