Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre son 24 saatte 301 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 617 bin 271’e yükseldi, 5 bin 446 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 210 bin 225’e çıktı.

Brezilya’da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle geçen haftadan bu yana çalışmıyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte 204 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 956 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 297 bin 187, vaka sayısı 3 milyon 924 bin 638, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 279 bin 903 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre salgında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 256’ya çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 66 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 99 bin 746’ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 940 bin 312’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 857’ye, 4 bin 819 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 371 bin 341’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 222 bin 213’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi ve 912 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 258 bin 456'ya, can kaybı sayısı 201 bin 992'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 240 bin 189'a yükseldi.