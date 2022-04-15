Latin Amerika ülkelerinde salgında son durum

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 140 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 661 bin 796'ya, 23 bin 171 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 234 bin 24'e çıktı.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 128 bin 306'ya, 1428 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 59 bin 351'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 891 bin 306'ya ulaştı.

Arjantin, en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 167'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 622 artışla 3 milyon 522 bin 422, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 455 bin 457 olarak kayıtlara geçti.