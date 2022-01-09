Latin Amerika ülkelerinde salgında son durum

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 115 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 619 bin 937'ye yükseldi, 49 bin 303 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 499 bin 525'e çıktı.

Öte yandan Brezilya Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 202 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 671 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 300 bin 303, vaka sayısı 4 milyon 113 bin 789, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 335 bin 959 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 288'e çıktı.

Son 24 saatte 31 bin 170 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 32'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 29 bin 52'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 465'e, 101 bin 689 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 237 bin 525'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 516 bin 499'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi ve 7 bin 26 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 358 bin 685'e, can kaybı sayısı 203 bin 19'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 340 bin 784'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 251'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 380 artışla 1 milyon 825 bin 417, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 763 bin 214 olarak kayıtlara geçti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve 7 bin 823 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 671 bin 832, can kaybı sayısı 19 bin 957, sağlığına kavuşanların sayısı 548 bin 662 oldu.