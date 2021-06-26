Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 1, Meksika’da 278, Arjantin'de 542, Kolombiya'da 685, Peru'da 98, Şili’de 215, Ekvador’da 56, Bolivya'da 82, Paraguay’da 125, Guatemala'da 66, Uruguay'da 34 ve Honduras'ta 23 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 511 bin 142’ye, 79 bin 277 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 322 bin 760’a çıktı.

Ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 669 bin 196 vaka ve 125 bin 378 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 548 bin 159 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 278 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 270 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 232 bin 346’ya, toplam vaka sayısı 2 milyon 498 bin 357’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 985 bin 459’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 542 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 91 bin 979’a, 24 bin 23 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 374 bin 587’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 990 bin 289 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 685 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 103 bin 321’e çıktı.

Son 24 saatte 32 bin 733 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 92 bin 746’ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 800 bin 388’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirdi ve 1395 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 43 bin 262'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 191 bin 447'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 1 bin 357'ye yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 215 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 32 bin 12'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 628 artışla 1 milyon 537 bin 471’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 472 bin 337’ye ulaştı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 56 artarak 21 bin 433’e, vaka sayısı da 2 bin 751 artışla 452 bin 234’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 415 bin 508 kişi de iyileşti.

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 182 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 431 bin 360'a, can kaybı sayısı 16 bin 496'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 351 bin 317'ye çıktı.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti, 1863 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 415 bin 320’ye, can kaybı sayısı 12 bin 211’e, sağlığına kavuşanların sayısı 357 bin 368’e çıktı.

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 66 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 960'a, vaka sayısı 2 bin 279 artışla 288 bin 987'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 259 bin 850 kişi iyileşti.

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 447'ye, vaka sayısı 1586 artışla 363 bin 580'ne yükseldi.

Virüs tespit edilen 337 bin 748 kişi iyileşti.

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti ve 1531 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 258 bin 349'a, can kaybı sayısı 6 bin 902'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 253'e çıktı.

AA